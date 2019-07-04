"Предупредите детей!" Под Харьковом заметили опасных ядовитых пауков

В городе Лозовая, который находится в Харьковской области заметили опасных ядовитых пауков. Местные жители предположили, что это южнорусские тарантулы.

Укус этого насекомого вызывает местный отек, пишет "Город Х".

Южнорусский тарантул ZooPicture.ru

"Знакомая прислала это фото. Позавчера вечером в районе 3-го микрорайона увидели этого паука (размер 7 см) и бросили в него камнем. Из его спины тут же разбежались сотни паучат. Возможно, нужна дезинсекция в том районе? Или хотя бы предупредите детей, чтоб были осторожны и не брали в руки!", - рассказала местная жительница Юлия Черных.

Яд южнорусского тарантула не вызывает летального исхода у крупных животных и человека ввиду слабой активности и малой концентрации белковых токсинов, парализующих нервную систему. После укуса у человека возникает отек и боль в укушенном месте, иногда кожа становится желтого цвета и остается такой около двух месяцев.

Ранее, OBOZREVATEL писал о том, что делать, если вас укусил ядовитый паук, и как от этого уберечься.

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