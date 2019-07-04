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"Предупредите детей!" Под Харьковом заметили опасных ядовитых пауков

1.9тЧитать материал на украинском

В городе Лозовая, который находится в Харьковской области заметили опасных ядовитых пауков. Местные жители предположили, что это южнорусские тарантулы.

Укус этого насекомого вызывает местный отек, пишет "Город Х".

Южнорусский тарантул

Южнорусский тарантул

ZooPicture.ru

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"Знакомая прислала это фото. Позавчера вечером в районе 3-го микрорайона увидели этого паука (размер 7 см) и бросили в него камнем. Из его спины тут же разбежались сотни паучат. Возможно, нужна дезинсекция в том районе? Или хотя бы предупредите детей, чтоб были осторожны и не брали в руки!", - рассказала местная жительница Юлия Черных.

"Предупредите детей!" Под Харьковом заметили опасных ядовитых пауков

Яд южнорусского тарантула не вызывает летального исхода у крупных животных и человека ввиду слабой активности и малой концентрации белковых токсинов, парализующих нервную систему. После укуса у человека возникает отек и боль в укушенном месте, иногда кожа становится желтого цвета и остается такой около двух месяцев.

Ранее, OBOZREVATEL писал о том, что делать, если вас укусил ядовитый паук, и как от этого уберечься.

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Тема
Kharkiv.City
Место
УкраинаХарьков
Тег
Харьковская область
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