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"Попередьте дітей!" Під Харковом помітили небезпечних отруйних павуків

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У місті Лозова, який знаходиться в Харківській області помітили небезпечних отруйних павуків. Місцеві жителі припустили, що це південноруські тарантули.

Укус цієї комахи викликає місцевий набряк, пише "Місто Х".

Південноруський тарантул

Південноруський тарантул

ZooPicture.ru

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"Знайома надіслала це фото. Позавчора ввечері в районі 3-го мікрорайону побачили цього павука (розмір 7 см) і кинули в нього каменем. З його спини тут же розбіглися сотні павучків. Можливо, потрібна дезінсекція в тому районі? Або хоча б попередьте дітей, щоб були обережні і не брали в руки!", - розповіла місцева мешканка Юлія Черних.

"Попередьте дітей!" Під Харковом помітили небезпечних отруйних павуків

Отрута південнорусього тарантула не викликає летального результату у великих тварин і людини з огляду на слабку активність і малу концентрацію білкових токсинів, які паралізують нервову систему. Після укусу у людини виникає набряк і біль в укушеному місці, іноді шкіра стає жовтого кольору і залишається такою близько двох місяців.

Раніше, OBOZREVATEL писав про те, що робити, якщо вас вкусив отруйний павук, і як від цього вберегтися.

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Тема
Kharkiv.City
Місце
УкраїнаХарків
Тег
Харківська область
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