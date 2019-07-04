"Попередьте дітей!" Під Харковом помітили небезпечних отруйних павуків

У місті Лозова, який знаходиться в Харківській області помітили небезпечних отруйних павуків. Місцеві жителі припустили, що це південноруські тарантули.

Укус цієї комахи викликає місцевий набряк, пише "Місто Х".

Південноруський тарантул ZooPicture.ru

"Знайома надіслала це фото. Позавчора ввечері в районі 3-го мікрорайону побачили цього павука (розмір 7 см) і кинули в нього каменем. З його спини тут же розбіглися сотні павучків. Можливо, потрібна дезінсекція в тому районі? Або хоча б попередьте дітей, щоб були обережні і не брали в руки!", - розповіла місцева мешканка Юлія Черних.

Отрута південнорусього тарантула не викликає летального результату у великих тварин і людини з огляду на слабку активність і малу концентрацію білкових токсинів, які паралізують нервову систему. Після укусу у людини виникає набряк і біль в укушеному місці, іноді шкіра стає жовтого кольору і залишається такою близько двох місяців.

Раніше, OBOZREVATEL писав про те, що робити, якщо вас вкусив отруйний павук, і як від цього вберегтися.

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