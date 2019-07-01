В Ужгороде нашли таинственное подземелье посреди города: появились фото

В историческом центре Ужгорода нашли неизвестные подземные ходы во время стройки.

По данным сообщества Save Uzhgorod на своей странице в Facebook, подземные работы проводились без разрешений и предварительной археологической экспертизы.

"В ходе несанкционированных строительных работ в историческом ареале Ужгорода обнаружены до сих пор неизвестные подземные ходы. Земляные работы на объекте культурного наследия проводятся без надлежащих разрешений и предварительной археологической экспертизы", – сказано в сообщении.

Строительные работы Facebook / saveuzhhorod

В ведомстве обратились к чиновникам принять соответствующие меры для сохранения культурного наследия.

"Подвальное помещение в форме свода. Где-то 60 квадратов. Каменный, но часть подмурована кирпичом. Жду археолога", – заявил ведущий инспектор отдела охраны культурного наследия департамента культуры Закарпатской ОГА Константин Куцов.

Подземный ход Facebook / saveuzhhorod

Уточняется, что недалеко от этого места как минимум с начала XVIII века находилась пивоварня под названием "Пивной дом" (нем. Herrschaftliches Brauhaus). В инвентарных записях за 1728 и 1763 годы есть подробные описания этого объекта.

"Пивоварней владела казенная доминия, которая сдавала ее в аренду помещикам. В документах на латыни она фигурировала как Braxatorium, то есть пивоварня. Название этого дома определила и название улицы на столетия вперед. В течение XIX века нынешняя улица Довженко, на которой размещалась здание, также носила название Пивной дом", – добавили в сообществе.

Подземный ход Facebook / saveuzhhorod

Кроме того, по состоянию на 1763 год в описаниях имущества доминии содержалась информация о том, что старая пивоварня сгорела дотла во время большого пожара, а помещику пришлось отстроить заново заведение. Объект потерял свое значение с построением в 1781 году большого винного погреба, ныне известного как Совиное Гнездо.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в центре Киева нашли ранее неизвестную улицу XVII-XVIII столетий.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!