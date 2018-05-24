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Порт Маріуполя 100 років тому: в мережу потрапили унікальні фото

3.2тЧитати новину російською

У мережі опубліковані раритетні фотографії Маріупольського морського торгового порту початку XX століття.

На знімках зображені набережна, флотилія, група людей після молебню на місці будівництва молу.

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Початком експлуатації порту вважається 2 вересня 1889 року. Тоді на набережну було подано 18 вагонів, завантажених вугіллям.

В останні роки тут реконструйовані морвокзал і прилеглі території, обладнані спеціалізовані приміщення для прикордонної, митної та карантинної служб.

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Тема
Mariupol.City
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