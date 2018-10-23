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''Попробовал борьбу на вкус'': сеть растрогала история едва не погибшего АТОшника

1.2тЧитать материал на украинском

Сеть растрогала история бойца АТО, который был ранен в 2014 году. Дмитрий Краслянский 30 дней пробыл без сознания, ему ампутировали ногу.

Сейчас он ведет полноценную жизнь, женился и открывает собственный бизнес. Об этом на своей странице написал Сергей Рыженко, главный врач в больнице им. И. И. Мечникова.

''Попробовал борьбу на вкус'': сеть растрогала история едва не погибшего АТОшника
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"Он попробовал на вкус настоящую борьбу и победил. Дмитрий Краслянский, боец, тяжело ранен в 2014-м году. Ему было 19. История болезни - сотни потертых страниц. 30 дней без сознания, десятки операций, 16 литров перелитой крови. МВТ. Большой осколок в затылке, осколки в животе. Высокая ампутация правой ноги, осколочные переломы левой ноги. Выжил, создал семью, открывает кофейню", - пишет Рыженко.

''Попробовал борьбу на вкус'': сеть растрогала история едва не погибшего АТОшника

Пользователи сети отметили, что Дмитрий - настоящий герой, и поблагодарили врачей.

''Попробовал борьбу на вкус'': сеть растрогала история едва не погибшего АТОшника
''Попробовал борьбу на вкус'': сеть растрогала история едва не погибшего АТОшника
''Попробовал борьбу на вкус'': сеть растрогала история едва не погибшего АТОшника
''Попробовал борьбу на вкус'': сеть растрогала история едва не погибшего АТОшника
''Попробовал борьбу на вкус'': сеть растрогала история едва не погибшего АТОшника

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве отлили колокол, посвященный погибшим в АТО.

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Благородіе Ваше
Благородіе Ваше
Да у нас такие герои...А у них гиви и моторола,все постигается в сравнении
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