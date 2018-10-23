''Спробував боротьбу на смак'': мережу зворушила історія бійця АТО, котрий ледь не загинув

Мережу зворушила історія бійця АТО, який був поранений у 2014 році. Дмитро Краслянскій 30 днів пробув без свідомості, йому ампутували ногу.

Зараз він веде повноцінне життя, одружився і відкриває власний бізнес. Про це на своїй сторінці написав Сергій Риженко, головний лікар у лікарні ім. І. І. Мечникова.

"Він спробував на смак справжню боротьбу і переміг. Дмитро Краслянскій, боєць, важко поранений у 2014-му році. Йому було 19. Історія хвороби — сотні потертих сторінок. 30 днів без свідомості, десятки операцій, 16 літрів перелитої крові. МВТ. Великий осколок у потилиці, осколки в животі. Висока ампутація правої ноги, осколкові переломи лівої ноги. Вижив, створив сім'ю, відкриває кав'ярню", — пише Риженко.

Користувачі мережі зазначили, що Дмитро — справжній герой, і подякували лікарям.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві відлили дзвін, присвячений загиблим в АТО.