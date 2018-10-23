Ми на Facebook
МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
КияниМедОбоз

/Новини

''Спробував боротьбу на смак'': мережу зворушила історія бійця АТО, котрий ледь не загинув

875Читати матеріал російською

Мережу зворушила історія бійця АТО, який був поранений у 2014 році. Дмитро Краслянскій 30 днів пробув без свідомості, йому ампутували ногу.

Зараз він веде повноцінне життя, одружився і відкриває власний бізнес. Про це на своїй сторінці написав Сергій Риженко, головний лікар у лікарні ім. І. І. Мечникова.

''Спробував боротьбу на смак'': мережу зворушила історія бійця АТО, котрий ледь не загинув
Новини
Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж

"Він спробував на смак справжню боротьбу і переміг. Дмитро Краслянскій, боєць, важко поранений у 2014-му році. Йому було 19. Історія хвороби — сотні потертих сторінок. 30 днів без свідомості, десятки операцій, 16 літрів перелитої крові. МВТ. Великий осколок у потилиці, осколки в животі. Висока ампутація правої ноги, осколкові переломи лівої ноги. Вижив, створив сім'ю, відкриває кав'ярню", — пише Риженко.

''Спробував боротьбу на смак'': мережу зворушила історія бійця АТО, котрий ледь не загинув

Користувачі мережі зазначили, що Дмитро — справжній герой, і подякували лікарям.

''Спробував боротьбу на смак'': мережу зворушила історія бійця АТО, котрий ледь не загинув
''Спробував боротьбу на смак'': мережу зворушила історія бійця АТО, котрий ледь не загинув
''Спробував боротьбу на смак'': мережу зворушила історія бійця АТО, котрий ледь не загинув
''Спробував боротьбу на смак'': мережу зворушила історія бійця АТО, котрий ледь не загинув
''Спробував боротьбу на смак'': мережу зворушила історія бійця АТО, котрий ледь не загинув

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві відлили дзвін, присвячений загиблим в АТО.

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Благородіе Ваше
Благородіе Ваше
Да у нас такие герои...А у них гиви и моторола,все постигается в сравнении
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги