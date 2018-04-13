Помогите узнать! В Киеве нашли женщину с провалом в памяти 

В Киеве в Соломенском районе на лавочке сидит женщина с провалом в памяти. Она не помнит, как ее зовут, и где она живет.

"SOS! Соседи, помогите опознать женщину! Сидит на лавочке возле ТЦ, Пулюя, 5, не знает откуда она, ничего не помнит. Полицию вызвали, но, может вы знаете ее родных?" - говорится в группе "Кадетский Гай" в Facebook.

"Кадетский Гай", Facebook

При ней нет ни вещей, ни документов.

Ирина Парфенова в комментариях написала, что приезжала полиция, также вызвали скорую, но женщина отказалась с ними ехать.

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"Сидит на лавочках и ходит по микрорайону", - добавила она.

Позже девушка Татьяна узнала эту женщину по фото и написала в комментариях: "Неизвестная снимает жилье по адресу: Чоколовский бульвар, 31, работает в кафе уборщицей по этому же адресу".

Она также попросила проверить данную информацию.

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