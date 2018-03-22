Под Киевом волонтеры спасли раненого олененка

В Броварах Киевской области волонтеры спасли раненого олененка.

Как говорится на странице Kyiv Animal Rescue Group в Facebook, команде спасения поступило сообщение о том, что истощенное животное ходит по улице.

"Животное забежало в чей-то двор и там легло. На снегу остались следы крови", - отметили активисты.

Первый экипаж команды незамедлительно выехал на место происшествия. Во дворе частного дома был обнаружен самец косули, возле забора - лужа крови.

На месте работало два спасателя и местные жители. Они окружили косулю, накрыли сачками и ввели седативное, после чего госпитализировали в ветеринарную клинику Киевского зоологического парка общегосударственного значения.

"Вероятно, косулю сбила машина. У нее обнаружены травмы легкого, также выбиты передние зубы. Общее состояние тяжелое, шок", - уточнили волонтеры.

Как сообщал CityOboz, в Запорожье патрульные спасли истощенного олененка, который лежал вдоль дороги.