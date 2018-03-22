Під Києвом волонтери врятували пораненого оленя

У Броварах Київської області волонтери врятували пораненого оленя.

Як йдеться на сторінці Kyiv Animal Rescue Group в Facebook, команді порятунку надійшло повідомлення про те, що виснажена тварина ходить по вулиці.

"Тварина забігла в чийсь двір і там лягла. На снігу залишилися сліди крові", - зазначили активісти.

Перший екіпаж команди негайно виїхав на місце події. У дворі приватного будинку виявили самця козулі, біля паркану - калюжа крові.

На місці працювало два рятувальника та місцеві жителі. Вони оточили косулю, накрили сачками і ввели седативне, після чого госпіталізували до ветеринарної клініки Київського зоологічного парку загальнодержавного значення.

"Ймовірно, косулю збила машина. У неї виявлені травми легкого, також вибиті передні зуби. Загальний стан важкий, шок", - уточнили волонтери.

Як повідомляв CityOboz, у Запоріжжі патрульні врятували виснажене оленя, яке лежало уздовж дороги.