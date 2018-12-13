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Под Киевом образовалась огромная пробка: видео

1.2тЧитать материал на украинском

На въезде в Киев образовалась огромная пробка. Стоят около 200 автомобилей и фур.

Отмечается, что автомобили спасательных служб дежурят на проблемных участках дорог, и в любой момент готовы выехать на помощь. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, передает "112 Украина".

Под Киевом образовалась огромная пробка: видео

На дежурстве около 100 единиц техники и около 200 человек личного состава.

"Сейчас возле Киева собралось около 200 единиц автомобилей и фур, поэтому Нацполиция сейчас понемногу запускает грузовики небольшим количеством, чтобы не было пробок на въезд в Киев" - отметила Водолага.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 13 декабря, снегопады привели к серьезным затруднениям движения. Трафик осложнен не только пробками, а и многочисленными авариями.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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