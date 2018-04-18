Под Кабмином бросили дымовые шашки: видео

Организация "Правый сектор" сегодня, 18 апреля, устроила акцию протеста под Кабинетом министров с требованием не допустить повышения цен на бензин.

На событии побывал корреспондент "Обозревателя".

Акция протеста под Кабмином 18 апреля 2018 года Обозреватель

Акция протеста под Кабмином 18 апреля 2018 года Обозреватель

ПС считает, что в планах повышения указанных цен замешан бизнесмен Игорь Коломойский, который владеет АЗС "Укрнафты" и "Укртатнафты".

При этом митингующие бросили шашки, и черный дым на время заволок часть улицы Грушевского напротив Кабмина.

Позже к ним вышел представительница Министерства экономического развития и торговли, которая рассказала о заявлении "Укрнафты" с просьбой провести специальное расследование по поводу импорта в Украину отдельных видов нефтепродуктов.

По ее словам, это заявление Межведомственная комиссия по международной торговле еще не рассматривала.

Акция протеста под Кабмином 18 апреля 2018 года Обозреватель

В то же время, по ее словам, премьер Украины Владимир Гройсман попросил передать митингующим, что не допустит поднятия цен на бензин.

Митингующие остались довольны этим обещанием и разошлись.

Однако при этом пригрозили, что готовы блокировать заправки Коломойского, если цены таки подымут.