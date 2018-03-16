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Под Харьковом обустроят веревочный парк

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В городе Лозовая Харьковской области будет обустроен веревочный парк.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, из бюджета на строительство развлекательного комплекса в парке Победы выделили 500 000 гривен.

Парк будет оборудован искусственными опорами и системой непрерывной страховки.

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Также посетители смогут выбрать пять маршрутов с 22 препятствиями.

Сложность распределят по разным возрастным категориям.

Как писал CityOboz, в Мелитополе может появиться байк-парк.

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Тема
Kharkiv.City
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