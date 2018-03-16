Под Харьковом обустроят веревочный парк

В городе Лозовая Харьковской области будет обустроен веревочный парк.
Как сообщили в пресс-службе городского совета, из бюджета на строительство развлекательного комплекса в парке Победы выделили 500 000 гривен.
Парк будет оборудован искусственными опорами и системой непрерывной страховки.
Также посетители смогут выбрать пять маршрутов с 22 препятствиями.
Сложность распределят по разным возрастным категориям.
Как писал CityOboz, в Мелитополе может появиться байк-парк.
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