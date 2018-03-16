Сняли асфальт: в Днепре активизировалось строительство метро

В Днепре активизировали работы по строительству трех новых станций метрополитена, которые будут открыты в 2021 году. В четверг, 15 марта, строители сняли асфальт в районе улицы Фабра (бывшая Серова). Об этом пишет "Наше місто" со ссылкой на заммэра Днепра Михаила Лысенко.

По словам чиновника, к запланированному капитальному ремонту проспекта Яворницкого пока не приступили из-за выноса необходимых сетей будущей ветки метро. Кроме того, из-за строительства будут смещены в сторону трамвайные пути.

"Активные работы начались на улице Фабра и в районе аллеи парка Глобы. Также будем вынуждены сместить в сторону трамвайные пути, для обеспечения строительных работ", – уточнил Михаил Лысенко.

По информации заммэра, строительство метро идёт по графику.

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