Під Харковом обладнають мотузковий парк

У місті Лозова Харківської області буде облаштований мотузковий парк.

Як повідомили в прес-службі міської ради, з бюджету на будівництво розважального комплексу в парку Перемоги виділили 500 000 гривень.

Парк буде обладнаний штучними опорами і системою безперервної страховки.

Також відвідувачі зможуть вибрати п'ять маршрутів з 22 перешкодами.

Складність розподілять за різними віковими категоріями.

Як писав CityOboz, в Мелітополі може з'явитися байк-парк .