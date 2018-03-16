УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги

Під Харковом обладнають мотузковий парк

563Читати новину російською

У місті Лозова Харківської області буде облаштований мотузковий парк.

Як повідомили в прес-службі міської ради, з бюджету на будівництво розважального комплексу в парку Перемоги виділили 500 000 гривень.

Парк буде обладнаний штучними опорами і системою безперервної страховки.

Новини
Зняли асфальт: в Дніпрі активізувалося будівництво метро

Також відвідувачі зможуть вибрати п'ять маршрутів з 22 перешкодами.

Складність розподілять за різними віковими категоріями.

Як писав CityOboz, в Мелітополі може з'явитися байк-парк .

Читайте всі новини по темі "Kharkiv.City" на сайті "Обозреватель".

Тема
Kharkiv.City
Поділитися у Facebook

Наші блоги