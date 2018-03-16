Під Харковом обладнають мотузковий парк

У місті Лозова Харківської області буде облаштований мотузковий парк.
Як повідомили в прес-службі міської ради, з бюджету на будівництво розважального комплексу в парку Перемоги виділили 500 000 гривень.
Парк буде обладнаний штучними опорами і системою безперервної страховки.
Також відвідувачі зможуть вибрати п'ять маршрутів з 22 перешкодами.
Складність розподілять за різними віковими категоріями.
Як писав CityOboz, в Мелітополі може з'явитися байк-парк .
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