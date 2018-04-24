Почему подорожает проезд в Киеве: озвучены причины 

Киевская власть рассматривает возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте общего пользования.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, комментируя информацию о возможном повышении цен на проезд до 8 грн.

Он уточнил, что тариф на проезд в том числе состоит и из себестоимости перевозки, а это - зарплата работников транспортных предприятий, затраты на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, обслуживание и ремонт подвижного состава.

"Об окончательных цифрах можно будет говорить только после тщательного изучения этого вопроса, учитывая экономическую обоснованность. Кроме того, соответствующий проект распоряжения обязательно будет вынесен на общественное обсуждение для изучения мнения киевлян", - сказал Поворозник.

При этом первый замглавы КГГА добавил, что в случае изменения тарифов льготный проезд для категорий жителей столицы, которые сегодня имеют на это право, будет сохранен.

Как сообщал CityOboz, во Львове рекордно подняли цены на проезд в электротранспорте.