Почему лифты городов Украины опасны для жизни: журналисты впечатлили цифрами

В Украине насчитывается 86 тысяч лифтов, из которых 24 тысячи требуют модернизации, около 9 тысяч – аварийные.

Больше всего лифтов в Киеве – около четверти от общего количества; 11,4% — в Харькове и области; 9,6% — в Днепропетровской; 6,8 – в Одесской, 6% – в Запорожской, сообщает днепровское издание "Наше місто".

В столице эксплуатируется более 22 тысяч лифтов, около половины из них отработали свой эксплуатационный срок — свыше 25 лет.

В Программе экономического и социального развития Киева на модернизацию и замену лифтов в 2015 году было предусмотрено 69 млн 200 тыс. грн, в 2016 году – 109 млн 600 тыс. грн (отремонтировано и модернизировано более 270 лифтов), в 2017 – 90 млн грн. В нынешнем году в Киеве запланировано отремонтировать 200 лифтов.

Во Львове изношены 95% подъемников. В 2017 году здесь было отремонтировано 22 лифта на сумму почти 9 млн грн. В 2018 году для механической модернизации, ремонта, замены и диспетчеризации 57 лифтов выделено 40 млн грн.

В Одессе согласно целевой программе замены, модернизации и диспетчеризации лифтов на 2016-2020 годы предполагается потратить 204 млн 810 тыс. гривен. Из этих средств 165 млн пойдут на замену подъемников, 35 млн — на их модернизацию с применением энергосберегающих технологий.

В то же время в странах Евросоюза в эксплуатации находится около шести миллионов лифтов. Больше всего – в Италии, Испании и Германии. На всей территории ЕС действуют единственное "лифтовое законодательство" и комплексная программа безопасности, регламентирующие все этапы жизни подъемника — от начала производства до момента демонтажа. Правилами строго очерчены сроки службы как самого лифта, так и всех важных деталей, которые требуют обязательной замены один раз в три, пять или десять лет.

Мировые рекордсмены по многоэтажкам – США и Китай. Страны имеют развитые системы работы лифтовых аварийных служб и контор. Самая популярная лифтово-аварийная служба - Otis Elevator, которая работает очень оперативно, имея большой штат квалифицированных сотрудников. Именно благодаря работе этой компании пассажирский лифт входит в число самых безопасных видов транспорта.

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