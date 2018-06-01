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"Людям на головы": днепрян напугали падением бетонных шаров. Видео

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В Днепре на доме на проспекте Дмитрия Яворницкого, 88 находятся старые бетонные шары, которые могут травмировать прохожих.

Об этом говорится в сюжете телеканала "ОТВ Днепр".

"Каждый день днепрян подстерегает опасность. На проспекте Дмитрия Яворницкого, 88 стоит красивый дом, закутанный плющом. Но красота может быть обманчива. На здании находятся бетонные шары, которые уже потрескались от старости и могут упасть людям на голову", - отмечают журналисты.

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В городском совете пообещали, что место сделают более безопасным, а уже в следующем году Департамент жилищно-коммунального хозяйства отреставрирует фасады здания.

Как сообщал CityOboz, в сети показали заброшенное здание института ЦИМЭЖ, работавший на острове Хортица до 2007 года.

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