Чому ліфти міст України небезпечні для життя: журналісти вразили цифрами

В Україні налічується 86 тисяч ліфтів, з яких 24 тисячі вимагають модернізації, близько 9 тисяч - аварійні.

Найбільше ліфтів в Києві - близько чверті від загальної кількості; 11,4% - в Харкові і області; 9,6% - в Дніпропетровській; 6,8 - в Одеській, 6% - у Запорізькій, повідомляє дніпровське видання "Наше місто".

У столиці експлуатується понад 22 тисяч ліфтів, близько половини з них відпрацювали свій експлуатаційний термін - понад 25 років.

У Програмі економічного і соціального розвитку Києва на модернізацію і заміну ліфтів у 2015 році було передбачено 69 млн 200 тис. грн, в 2016 році - 109 млн 600 тис. грн (відремонтовано і модернізовано більше 270 ліфтів), в 2017 - 90 млн грн. У нинішньому році в Києві заплановано відремонтувати 200 ліфтів.

У Львові зношені 95% підйомників. У 2017 році тут було відремонтовано 22 ліфти на суму майже 9 млн грн. У 2018 році для механічної модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації 57 ліфтів виділено 40 млн грн.

В Одесі згідно з цільовою програмою заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів на 2016-2020 роки передбачається витратити 204 млн 810 тис. гривень. З цих коштів 165 млн підуть на заміну ліфтів, 35 млн - на їх модернізацію із застосуванням енергозберігаючих технологій.

У той же час в країнах Євросоюзу в експлуатації знаходиться близько шести мільйонів ліфтів. Найбільше - в Італії, Іспанії та Німеччини. На всій території ЄС діють єдине "ліфтове законодавство" і комплексна програма безпеки, що регламентують всі етапи життя підйомника - від початку виробництва до моменту демонтажу. Правилами строго окреслені терміни служби як самого ліфта, так і всіх важливих деталей, які вимагають обов'язкової заміни один раз в три, п'ять або десять років.

Світові рекордсмени з багатоповерхівок - США і Китай. Країни мають розвинені системи роботи ліфтових аварійних служб і контор. Найпопулярніша ліфтово-аварійна служба - Otis Elevator, яка працює дуже оперативно, маючи великий штат кваліфікованих співробітників. Саме завдяки роботі цієї компанії пасажирський ліфт входить в число найбезпечніших видів транспорту.

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