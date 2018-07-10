По Днепру будет курсировать боевой многовесельный корабль: фото

В Запорожье на территории заповедника "Хортица" начались работы по строительству старинного казацкого судна "Дуб".

Как сообщает "Верже", боевое судно по чертежам XVII века и по аутентичной технологии взялись строить более ста человек — археологи и волонтеры.

Координатор проекта — заведующий отделом реставрации заповедника Валерий Нефедов рассказал, что это будет первое в мире воспроизведение традиционной украинской лодки XVII – XVIII столетий.

По его словам, судно должно быть, как можно более аутентичным, а потому приводиться в движение оно будет "по-старинке" — веслами и парусом.

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"За основу при разработке чертежей судна, мы, конечно, взяли древние чертежи подобной казацкой лодки. Его длина составляет 12 метров, в команде может быть примерно 20 человек, 16 из них — гребцы. Это был такой небольшой маневренный, вооруженный корабль", — отметил Нефедов, добавляя, что лодка будет готова примерно через год.

Основной интерес команды судосторителей-археологов — историческая реконструкция. В дальнейшем судно будет использоваться для всевозможных археологических изысканий.

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