Лунный календарь стрижек на апрель-2019: благоприятные дни

В первой половине апреля Луна находится в фазе роста. В это время любая стрижка сможет обновить процессы восстановления волос. Кроме того, они буду расти быстрее. Если же целью является увеличить густоту волос - стричься надо в середине или конце месяца.

5, 12 и 21 апреля лучше не экспериментировать с прической, поскольку это самые неблагоприятные даты для стрижки. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, когда лучше всего стричь волосы в апреле.

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1 апреля

Лунный календарь на 1 апреля говорит о том, что эта дата подойдет для экспериментов с образом. Не бойтесь менять свой имидж. Смело следуйте давним желаниям: подстригитесь "под мальчика" или наоборот нарастите длину. Не переживайте на счет здоровья своих волос - все эксперименты в этот день не навредят им.

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2 апреля

В этот день будет так называемая фаза "убывающей Луны", а само ночное светило попадет в знак Рыб, что может негативно сказаться на состоянии кожи головы. 2 апреля следует избегать воздействия химических веществ на волосы - это грозит выпадением и ожогами. Стричься также не нужно, поскольку результат не будет долгосрочным и также может навредить волосам.

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3 апреля

3 апреля Луна все еще будет находится в знаке Рыб, поэтому экспериментировать с волосами нельзя.

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4 апреля

4 апреля Луна перейдет в знак Овна. В целом этот день не повлияет на волосы негативно, но стрижку следует отложить на другой, более благоприятное время. 4 апреля лучше позаботиться о корнях волос и коже головы. Также можно смело окрашивать волосы или делать завивку.

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5 апреля

Один из самых негативных дней для любых действий с волосами. Луна все еще будет находится в Овне, но при этом ее влияние на волосы может быть весьма негативным. Лучше в этот день заплести косу или собрать хвост и по возможности вообще не трогать их.

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6 апреля

6 февраля луна переходит в фазу "растущей Луны". Стрижка в этот день положительно отразится на здоровье. Следует обратить внимание на то, что сделав стрижку волосы будут расти очень быстро и прическа быстро утратит свою форму.

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7 апреля

Перейдя в знак Тельца, Луна поспособствует тому, что новая прическа подарит вашим волосам идеальный вид. Они станут густыми, блестящими и здоровыми, поэтому смело решайтесь на эксперименты со своей внешностью. Так же можно заняться бровями и ресницами, сделать маникюр.

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8 апреля

8 апреля не стоит стричь волосы. В этот день решение изменить прическу может повлечь за собой материальные трудности. Для того чтобы набраться энергии и сил в этот день следует уложить волосы как можно проще.

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9 апреля

Луна перейдет в знак Близнецов и этот день станет очень благоприятным для стрижки. Необходимо учесть тот факт, что волосы будут расти очень быстро и могут стать не послушными.

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10 апреля

В этот день любая стрижка пойдет на пользу. Так, именно 10 апреля изменив прическу можно будет привлечь к себе позитивную финансовую энергию. Поскольку Луна будет находится в фазе "Растущая Луна" волосы будут отрастать достаточно быстро.

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11 апреля

Луна перейдет в знак Рака. С одной стороны, стрижка положительно скажется на интуиции, а с другой - волосы станут менее послушными, укладка продержится лишь несколько часов.

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12 апреля

Луна в созвездии Рака привлечет массу негативной энергии. Она перейдет в фазу "Первая четверть" и сильно повлияет на желание изменить прическу. В этот день волосы лучше не трогать.

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13 апреля

Луна переходи в созвездие Льва и делает 13 апреля хорошим днем для любых процедур, от стрижки, до сложных окрашиваний. Постричь волосы в этот день – значит защитить себя от болезней.

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14 апреля

В этот день любые действия с волосами пойдут на пользу. После стрижки локоны станут более густыми и блестящими, а прическа будет легко укладываться. Удачно пройдет окрашивание. 14 апреля можно смело экспериментировать с прической.

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15 апреля

Луна входит в фазу "Растущая Луна". В этот день не рекомендуется стричь волосы, поскольку это может негативно повлиять на состояние здоровья.

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16 апреля

Очень положительный день для стрижки. Форма, как и цвет при окрашивании, 16 февраля, будет держаться долго.

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17 апреля

Поднять материальное положение можно, если постричься в эти лунные сутки. Свежая прическа послужит ориентиром для энергий достатка. Кроме того, волосы будут расти с новой силой.

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18 апреля

Стрижка 18 апреля может оказать благоприятное воздействие на денежные энергии вокруг вас. Но, к сожалению, волосы, постриженные в этот день, будут плохо держать форму и трудно укладываться.

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19 апреля

Постарайтесь не стричься февраля в этот день. 19 апреля обстриженные волосы, даже кончики или челка, надолго лишат бодрости и хорошего расположения духа.

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20 апреля

Высока вероятность, что стрижка приведет к конфликтам, особенно с возлюбленным человеком. Избегайте кардинальных изменений во внешности, а по возможности перенесите и небольшие.

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21 апреля

Один из самых сложных и отрицательных дней апреля. Постарайтесь не только не стричься, но и избегать любых активных действий. Единственное, что не навредит – это процедуры ухода за волосами и кожей.

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22 апреля

Стрижка, сделанная 22 апреля, быстро отрастет, цвет вымоется, эффект от лечения пройдет незаметно. Абсолютно неэффективный день для любых манипуляций.

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23 апреля

Стрижка 23 апреля подарит уверенность в себе и позитивно скажется на состоянии организма. Показана профилактическая стрижка людям, страдающим от легочных заболеваний и другими трудностями дыхания.

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24 апреля

Чтобы укрепить волосы, сделать их живыми, эластичными и идеально гладкими, обязательно подстригитесь в этот день. Удачно сложится и любой эксперимент с цветом, даже в домашних условиях.

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25 апреля

Обновленная прическа поднимет ваш боевой настрой. Если впереди важное событие – стригитесь 25 апреля.

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26 апреля

Отличное время для полноценного ухода за волосами, стрижки и окрашивания.

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27 апреля

Нейтральный день. Стрижка не повлияет на состояние волос, но вот на здоровье отразится поднятием тонуса. Появятся силы и желание заняться отложенными делами.

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28 апреля

В этот день можно делать необычные и креативные стрижки. Окрашивание пройдет хорошо, но сам результат в скором разочарует. Если есть возможность, красьте волосы в другой день.

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29 апреля

Плохой день для процедур ухода, лучше даже не мыть волосы до утра следующего дня. Стрижка же обернется большим количеством энергии и бодрости.

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30 апреля

Неудачное время для смены прически. Стрижка усилит стресс, и это постоянное раздражение станет причиной многих ссор.

pexels.com

Календарь стрижки волос:

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http://mirkosmosa.ru

http://mirkosmosa.ru

http://mirkosmosa.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, короткие стрижки в 2019 году вновь будут в тренде. Дизайнеры доказали, что не стоит ограничивать себя простым каре, ведь стоит включить воображение, и на голове окажется настоящее произведение искусства.

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