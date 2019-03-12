Лунный календарь стрижек на апрель-2019: благоприятные дни

В первой половине апреля Луна находится в фазе роста. В это время любая стрижка сможет обновить процессы восстановления волос. Кроме того, они буду расти быстрее. Если же целью является увеличить густоту волос - стричься надо в середине или конце месяца.
5, 12 и 21 апреля лучше не экспериментировать с прической, поскольку это самые неблагоприятные даты для стрижки. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, когда лучше всего стричь волосы в апреле.
pexels.com
1 апреля
Лунный календарь на 1 апреля говорит о том, что эта дата подойдет для экспериментов с образом. Не бойтесь менять свой имидж. Смело следуйте давним желаниям: подстригитесь "под мальчика" или наоборот нарастите длину. Не переживайте на счет здоровья своих волос - все эксперименты в этот день не навредят им.
pexels.com
2 апреля
В этот день будет так называемая фаза "убывающей Луны", а само ночное светило попадет в знак Рыб, что может негативно сказаться на состоянии кожи головы. 2 апреля следует избегать воздействия химических веществ на волосы - это грозит выпадением и ожогами. Стричься также не нужно, поскольку результат не будет долгосрочным и также может навредить волосам.
pexels.com
3 апреля
3 апреля Луна все еще будет находится в знаке Рыб, поэтому экспериментировать с волосами нельзя.
pexels.com
4 апреля
4 апреля Луна перейдет в знак Овна. В целом этот день не повлияет на волосы негативно, но стрижку следует отложить на другой, более благоприятное время. 4 апреля лучше позаботиться о корнях волос и коже головы. Также можно смело окрашивать волосы или делать завивку.
pexels.com
5 апреля
Один из самых негативных дней для любых действий с волосами. Луна все еще будет находится в Овне, но при этом ее влияние на волосы может быть весьма негативным. Лучше в этот день заплести косу или собрать хвост и по возможности вообще не трогать их.
pexels.com
6 апреля
6 февраля луна переходит в фазу "растущей Луны". Стрижка в этот день положительно отразится на здоровье. Следует обратить внимание на то, что сделав стрижку волосы будут расти очень быстро и прическа быстро утратит свою форму.
pexels.com
7 апреля
Перейдя в знак Тельца, Луна поспособствует тому, что новая прическа подарит вашим волосам идеальный вид. Они станут густыми, блестящими и здоровыми, поэтому смело решайтесь на эксперименты со своей внешностью. Так же можно заняться бровями и ресницами, сделать маникюр.
pexels.com
8 апреля
8 апреля не стоит стричь волосы. В этот день решение изменить прическу может повлечь за собой материальные трудности. Для того чтобы набраться энергии и сил в этот день следует уложить волосы как можно проще.
pexels.com
9 апреля
Луна перейдет в знак Близнецов и этот день станет очень благоприятным для стрижки. Необходимо учесть тот факт, что волосы будут расти очень быстро и могут стать не послушными.
pexels.com
10 апреля
В этот день любая стрижка пойдет на пользу. Так, именно 10 апреля изменив прическу можно будет привлечь к себе позитивную финансовую энергию. Поскольку Луна будет находится в фазе "Растущая Луна" волосы будут отрастать достаточно быстро.
pexels.com
11 апреля
Луна перейдет в знак Рака. С одной стороны, стрижка положительно скажется на интуиции, а с другой - волосы станут менее послушными, укладка продержится лишь несколько часов.
pexels.com
12 апреля
Луна в созвездии Рака привлечет массу негативной энергии. Она перейдет в фазу "Первая четверть" и сильно повлияет на желание изменить прическу. В этот день волосы лучше не трогать.
pexels.com
13 апреля
Луна переходи в созвездие Льва и делает 13 апреля хорошим днем для любых процедур, от стрижки, до сложных окрашиваний. Постричь волосы в этот день – значит защитить себя от болезней.
pexels.com
14 апреля
В этот день любые действия с волосами пойдут на пользу. После стрижки локоны станут более густыми и блестящими, а прическа будет легко укладываться. Удачно пройдет окрашивание. 14 апреля можно смело экспериментировать с прической.
pexels.com
15 апреля
Луна входит в фазу "Растущая Луна". В этот день не рекомендуется стричь волосы, поскольку это может негативно повлиять на состояние здоровья.
pexels.com
16 апреля
Очень положительный день для стрижки. Форма, как и цвет при окрашивании, 16 февраля, будет держаться долго.
pexels.com
17 апреля
Поднять материальное положение можно, если постричься в эти лунные сутки. Свежая прическа послужит ориентиром для энергий достатка. Кроме того, волосы будут расти с новой силой.
pexels.com
18 апреля
Стрижка 18 апреля может оказать благоприятное воздействие на денежные энергии вокруг вас. Но, к сожалению, волосы, постриженные в этот день, будут плохо держать форму и трудно укладываться.
pexels.com
19 апреля
Постарайтесь не стричься февраля в этот день. 19 апреля обстриженные волосы, даже кончики или челка, надолго лишат бодрости и хорошего расположения духа.
pexels.com
20 апреля
Высока вероятность, что стрижка приведет к конфликтам, особенно с возлюбленным человеком. Избегайте кардинальных изменений во внешности, а по возможности перенесите и небольшие.
pexels.com
21 апреля
Один из самых сложных и отрицательных дней апреля. Постарайтесь не только не стричься, но и избегать любых активных действий. Единственное, что не навредит – это процедуры ухода за волосами и кожей.
pexels.com
22 апреля
Стрижка, сделанная 22 апреля, быстро отрастет, цвет вымоется, эффект от лечения пройдет незаметно. Абсолютно неэффективный день для любых манипуляций.
pexels.com
23 апреля
Стрижка 23 апреля подарит уверенность в себе и позитивно скажется на состоянии организма. Показана профилактическая стрижка людям, страдающим от легочных заболеваний и другими трудностями дыхания.
pexels.com
24 апреля
Чтобы укрепить волосы, сделать их живыми, эластичными и идеально гладкими, обязательно подстригитесь в этот день. Удачно сложится и любой эксперимент с цветом, даже в домашних условиях.
pexels.com
25 апреля
Обновленная прическа поднимет ваш боевой настрой. Если впереди важное событие – стригитесь 25 апреля.
pexels.com
26 апреля
Отличное время для полноценного ухода за волосами, стрижки и окрашивания.
pexels.com
27 апреля
Нейтральный день. Стрижка не повлияет на состояние волос, но вот на здоровье отразится поднятием тонуса. Появятся силы и желание заняться отложенными делами.
pexels.com
28 апреля
В этот день можно делать необычные и креативные стрижки. Окрашивание пройдет хорошо, но сам результат в скором разочарует. Если есть возможность, красьте волосы в другой день.
pexels.com
29 апреля
Плохой день для процедур ухода, лучше даже не мыть волосы до утра следующего дня. Стрижка же обернется большим количеством энергии и бодрости.
pexels.com
30 апреля
Неудачное время для смены прически. Стрижка усилит стресс, и это постоянное раздражение станет причиной многих ссор.
pexels.com
Календарь стрижки волос:
http://mirkosmosa.ru
http://mirkosmosa.ru
http://mirkosmosa.ru
http://mirkosmosa.ru
Как ранее писал OBOZREVATEL, короткие стрижки в 2019 году вновь будут в тренде. Дизайнеры доказали, что не стоит ограничивать себя простым каре, ведь стоит включить воображение, и на голове окажется настоящее произведение искусства.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!