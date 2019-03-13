Великдень 2019: коли відзначають і скільки вихідних в Україні

Великдень є одним з найважливіших свят у православних християн. Дата Великодня змінюється щорічно, оскільки святкується в першу неділю після весняного повного місяця.
Так, в 2019 році Великдень відзначатимуть 28 квітня. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися скільки вихідних отримають українці в честь цього свята.
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Католицький Великдень відзначатимуть 21 квітня.
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Великдень 2019: скільки буде вихідних
Українці будуть відпочивати п'ять днів поспіль - з 27 квітня по 1 травня:
27 квітня – субота, вихідний;
28 квітня – Великдень, неділя, вихідний;
29 квітня – понеділок, вихідний на честь Великодня;
30 квітня – вівторок – вихідний (його доведеться відпрацювати 11 травня, в суботу);
1 травня – День праці, вихідний.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 11 березня розпочався Великий піст 2019 року, який триватиме до 27 квітня. Українці зможуть пройти таким чином шлях очищення до Великодня.
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