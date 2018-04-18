"Как из названия боевика": новое название станции метро вызвало спор среди киевлян

В киевском метрополитене приступили к замене названия станции "Петровка" на "Почайну".

Спикер подземки Наталья Макогон на своей странице в Facebook отметила, что переименование - не такой быстрый процесс, как кажется, а имеет 100500 процедурных моментов.

Также она опубликовала фотографию с вывеской, на которой уже написано новое название.

Наталья Макогон, Facebook

Под постом посыпались возмущенные комментарии жителей.

"Полнейший идиотизм", "Очередное отмывание денег и не больше", "Как из названия боевика" - отметили они.

Макогон напомнила, что решение о переименовании принимал Киевсовет, депутаты, которых мы выбрали представлять наши интересы в развитии города.

Также она добавила, что для "Почайной" останется токай же шрифт на стене станции.

"Есть авторское право (правопреемник Укрметротуннельпроект), поэтому все в рамках существующего архитектурного решения", - уточнила спикер подземки.

Как сообщал CityOboz, в киевском метро нашли секретную столовую.