Команда Зеленського у справі Київської влади вирішила йти дорогою Кучми і Януковича та призначити свого "смотрящего" за столицею.
У мене питання до нової влади:
– а як ви будете без обіцяного нового Закону про столицю і без конкурсу обирати голову КМДА?!
Вибачте, ми – кияни, без вас здатні обрати очільників Києва!
Тому:
– створюйте слідчу комісію ВР по Києву;
– змінюйте Закон про Київ;
– зменшуйте Київраду з 120 до 60 депутатів та узаконюйте виконком;
– відновлюйте райради;
– призначайте вибори Київради і Київського міського голови;
– узаконюйте представників Президента чи Префектів у областях та Києві виключно з контрольними функціями;
– і лише тоді – призначайте свого представника!
А кияни самі, без підказок, під час виборів визначать хто буде керувати нашим, рідним Києвом.
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