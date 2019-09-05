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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Кличко мені не друг, але кияни – важливіші

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Команда Зеленського у справі Київської влади вирішила йти дорогою Кучми і Януковича та призначити свого "смотрящего" за столицею.

У мене питання до нової влади:

– а як ви будете без обіцяного нового Закону про столицю і без конкурсу обирати голову КМДА?!

Вибачте, ми – кияни, без вас здатні обрати очільників Києва!

Тому:

– створюйте слідчу комісію ВР по Києву;

– змінюйте Закон про Київ;

– зменшуйте Київраду з 120 до 60 депутатів та узаконюйте виконком;

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В "державі у смартфоні" не може бути "уряду у футлярі"

– відновлюйте райради;

– призначайте вибори Київради і Київського міського голови;

– узаконюйте представників Президента чи Префектів у областях та Києві виключно з контрольними функціями;

– і лише тоді – призначайте свого представника!

А кияни самі, без підказок, під час виборів визначать хто буде керувати нашим, рідним Києвом.

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Персоны
Виталий Кличко Владимир Зеленский Виктор Янукович
Место
Украина Киев
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Николаенко Евгений
Николаенко Евгений
Вообще мне Кличко глубоко отвратителен после того, что его люди сделали с Киевом и бюджетом. При том, что с 2006 по 2014-й года я за него голосовал на всех мерских выборах и больше не буду. Но я против того, что бы мне навязывали нового "Попова" !!!
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