"Не забудьте пару запасок!" Журналістка показала трасу в Бердянськ

У мережі з'явилося відео, на якому показують розбиту автомобільну дорогу в бік Бердянська Запорізької області.

Ролик опублікувала київська журналістка Маргарита Радужна на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. На ньому видно, як автомобілям доводиться об'їжджати численні ями.

"Дорога на Бердянськ. Шок! Ласкаво просимо, дорогі відпочиваючі, не забудьте пару запасок з собою! По дорозі п'ять авто на узбіччі міняли пробиті колеса", - написала вона.

Як повідомляв CityOboz, раніше були опубліковані фото Бердянської коси з висоти.