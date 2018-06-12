УкрEngРус
Реєстрація
КияниМедОбоз

"Не забудьте пару запасок!" Журналістка показала трасу в Бердянськ

1.1тЧитати новину російською

У мережі з'явилося відео, на якому показують розбиту автомобільну дорогу в бік Бердянська Запорізької області.

Ролик опублікувала київська журналістка Маргарита Радужна на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. На ньому видно, як автомобілям доводиться об'їжджати численні ями.

"Дорога на Бердянськ. Шок! Ласкаво просимо, дорогі відпочиваючі, не забудьте пару запасок з собою! По дорозі п'ять авто на узбіччі міняли пробиті колеса", - написала вона.

Новини
"З неймовірною швидкістю": відомий ведучий порівняв ремонт доріг в Токіо і в Києві

Як повідомляв CityOboz, раніше були опубліковані фото Бердянської коси з висоти.

Тема
Zaporizhia.City
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги