Не боялась людей: под Киевом отловили редкое животное

В селе Подгорцы Киевской области во двор частного дома забежала косуля.

"Лес от дома находился на большом отдалении, кроме того, косуля почему-то не очень боялась людей и даже подходила к некоторым сама, поэтому в лес ее отпускать было опасно", - сообщает Kyiv Animal Rescue Group на своей странице в Facebook.

Команда спасения при помощи больших сачков словила косулю, потом ей укололи седативное и отвезли в парк "Межигорье".

Там животное выпустили в большом вольере, специально обустроенный для косуль.

Дальнейшей ее опекой будет заниматься биолог Сергей Григорьев.

Он уже успел опубликовать в Facebook видео с животным.

Как сообщал CityOboz, ранее в зоопарке Межигорья похвастались пополнением.