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Не боялася людей: під Києвом відловили рідкісну тварину

2.5тЧитати новину російською

У селі Підгірці Київської області у двір приватного будинку забігла косуля.

"Ліс від будинку знаходився на великому віддаленні, крім того, косуля чомусь не дуже боялася людей і навіть підходила до деяких сама, тому в ліс її відпускати було небезпечно", - повідомляє Kyiv Animal Rescue Group на своїй сторінці в Facebook.

Команда порятунку за допомогою великих сачків зловила косулю, потім їй вкололи седативну і відвезли в парк "Межигір'я".

Там тварина випустили в великому вольєрі, спеціально облаштований для косуль.

Подальшої її опікою буде займатися біолог Сергій Григор'єв.

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Він уже встиг опублікувати в Facebook відео з твариною.

Як повідомляв CityOboz, раніше в зоопарку Межигір'я похвалилися поповненням .

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