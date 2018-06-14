Не боялася людей: під Києвом відловили рідкісну тварину

У селі Підгірці Київської області у двір приватного будинку забігла косуля.

"Ліс від будинку знаходився на великому віддаленні, крім того, косуля чомусь не дуже боялася людей і навіть підходила до деяких сама, тому в ліс її відпускати було небезпечно", - повідомляє Kyiv Animal Rescue Group на своїй сторінці в Facebook.

Команда порятунку за допомогою великих сачків зловила косулю, потім їй вкололи седативну і відвезли в парк "Межигір'я".

Там тварина випустили в великому вольєрі, спеціально облаштований для косуль.

Подальшої її опікою буде займатися біолог Сергій Григор'єв.

Він уже встиг опублікувати в Facebook відео з твариною.

Як повідомляв CityOboz, раніше в зоопарку Межигір'я похвалилися поповненням .