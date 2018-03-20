На популярном ток-шоу США обсудили объявление из Киева 

В выпуске американского развлекательного ток-шоу Late-Night Talk Show обсуждали фейковое объявление о ремонте компьютеров в Киеве, на котором изображена фотография звезды сериала "Клиника", актера Зака Браффа.

Скриншоты видеопрограммы выложил Андрей Музыченко на своей странице в Facebook.

"Просто на Late-Night Talk Show Джимми Киммел и Зак Брафф (сериал "Клиника") обговаривают подроботки Зака в Киеве", - написал он.

Ранее сам актер опубликовал в своем Twitter это объявление.

При этом он посчитал, что мастер, разместивший вместо своего фото снимок Браффа, из РФ, хотя там указаны номера с международными кодами Украины.

"Судя по всему, в России я занимаюсь ремонтом компьютеров", – подписал он.

Отметим, актер Зак Брафф родился 6 апреля 1975 года. В сериале "Клиника" он исполняет роль Джона Дориана. Брафф несколько раз номинировался на премии "Эмми" и "Золотой глобус".

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