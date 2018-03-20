На популярному ток-шоу США обговорили оголошення з Києва

У випуску американського розважального ток-шоу Late-Night Talk Show обговорювали фейкове оголошення про ремонт комп'ютерів в Києві, на якому зображена фотографія зірки серіалу "Клініка", актора Зака ​​Браффа.

Скріншоти відеопрограми виклав Андрій Музиченко на своїй сторінці в Facebook.

"Просто на Late-Night Talk Show Джиммі Кіммел і Зак Брафф (серіал "Клініка ") обговорюють підробітки Зака ​​в Києві", - написав він.

Раніше сам актор опублікував у своєму Twitter це оголошення.

При цьому він вважав, що майстер, який розмістив замість свого фото знімок Браффа, з РФ, хоча там вказані номери з міжнародними кодами України.

"Судячи з усього, в Росії я займаюся ремонтом комп'ютерів", - підписав він.

Відзначимо, актор Зак Брафф народився 6 квітня 1975 року. У серіалі "Клініка" він виконує роль Джона Доріана. Брафф кілька разів номінувався на премії "Еммі" і "Золотий глобус".

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