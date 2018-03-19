Украинский ведущий засветился на селфи Виктории Бекхем

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич попал на фотографию дизайнера и супруги знаменитого футболиста Виктории Бекхэм.

Снимок, который был сделан в примерочной бутика Victoria Beckham, Виктория опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На нем она примеряет вещи из новой коллекции собственного бренда.

Анатолий Анатолич перепостил фото в свой аккаунт и написал: "Случайно попал в кадр к Виктории Бекхэм. Вон я с телефоном. Только Дэвида Бекхэма не отмечайте. Не хочу этих разборок".

Отметим, телеведущий родом из Днепропетровской области, на данный момент живет в Киеве.