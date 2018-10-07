В Мариуполе на ходу загорелся трамвай: видео масштабного пожара

В Мариуполе Донецкой области на ходу загорелся трамвай, двигавшийся из депо.

Видео "факела на колесах" опубликовали очевидцы происшествия.

На кадрах видно, как вагон полностью охвачен пламенем, при этом пожарных автомобилей рядом не заметно.

Пожар в Мариуполе Фото группы Facebook: "Народный контроль в общественном транспорте Мариуполя"

Отмечается, что в момент происшествия в трамвае не было пассажиров. Водитель, увидев пожар, попытался самостоятельно потушить огонь, но не смог, при этом сильно надышался угарным газом.

Пользователи соцсетей отмечают, что спасатели прибыли к месту происшествия лишь через 35 минут после вызова.

"В итоге вагон выгорел полностью и восстановлению не подлежит. Сгорели даже личные вещи водителя", - написали интернет-пользователи.

По данным издания "Вчасно", сгоревший вагон "Tatra T3SUCS" построен в 1983 году и до 2017 года использовался в словацком городе Кошице, после чего был передан в Мариуполь.

Что стало причиной пожара, на данный момент неизвестно. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на Одесской трассе, под Киевом, произошла кровавая авария с мотоциклом. В результате один человек погиб, еще один получил травм.