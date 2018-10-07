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В Мариуполе на ходу загорелся трамвай: видео масштабного пожара

1.7тЧитать материал на украинском

В Мариуполе Донецкой области на ходу загорелся трамвай, двигавшийся из депо.

Видео "факела на колесах" опубликовали очевидцы происшествия.

На кадрах видно, как вагон полностью охвачен пламенем, при этом пожарных автомобилей рядом не заметно.

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Пожар в Мариуполе

Пожар в Мариуполе

Фото группы Facebook: "Народный контроль в общественном транспорте Мариуполя"

Отмечается, что в момент происшествия в трамвае не было пассажиров. Водитель, увидев пожар, попытался самостоятельно потушить огонь, но не смог, при этом сильно надышался угарным газом.

Пользователи соцсетей отмечают, что спасатели прибыли к месту происшествия лишь через 35 минут после вызова.

"В итоге вагон выгорел полностью и восстановлению не подлежит. Сгорели даже личные вещи водителя", - написали интернет-пользователи.

По данным издания "Вчасно", сгоревший вагон "Tatra T3SUCS" построен в 1983 году и до 2017 года использовался в словацком городе Кошице, после чего был передан в Мариуполь.

Что стало причиной пожара, на данный момент неизвестно. В результате происшествия никто не пострадал.

В Мариуполе на ходу загорелся трамвай: видео масштабного пожара

Ранее сообщалось, что на Одесской трассе, под Киевом, произошла кровавая авария с мотоциклом. В результате один человек погиб, еще один получил травм.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаМариуполь
Объекты
пожаркриминал
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Рухлядь нацистам свалили.. Обычная благодарность холуев штатов... Штаты таким образом своими радиактивными компьютерами с ламповыми кинескопами всю Африку завалили, помогли...
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😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
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Николаев Олег
Николаев Олег
Купят новый. У украинцев грошей багато после остаточного прощавая России, теперь самое время панувать, Кремль больше не влияет на принятие решений в Киеве. Слава Украине!
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