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На одеському стадіоні "Чорноморець" сталися вибух і загоряння

1.5тЧитати матеріал російською

У вівторок ввечері, 23 жовтня, на одеському стадіоні "Чорноморець" у парку Шевченка спалахнула пожежа. За декілька хвилин до того очевидці чули вибухи.

Як повідомляє місцевий портал "Думська", пізніше цю інформацію підтвердили в прес-службі ДСНС. Біля стадіону почали терміново прибирати припарковані авто.

На одеському стадіоні "Чорноморець" сталися вибух і загоряння

Фото: dumskaya.net

На місце інциденту прибули до семи пожежних розрахунків. Вогню візуально видно не було, але, як пише джерело, відчувався сильний запах диму. Пожежники евакуювали людей із будівлі і приступили до гасіння.

Через якийсь час стало відомо, що загоряння виникло в одному із приміщень бізнес-центру. Очевидці чули вибухи, за однією із версій, джерело спалаху було в офісі "Цитрус Прокат", а вибухати могли акумулятори від різних пристроїв.

Через годину, коли сильне задимлення усунули, охорона "Цитрус Прокату" відмовилася коментувати інцидент, при цьому пожежники підтвердили, що займання сталося саме в цьому офісі — на складі фірми вибухнули гіроскутери.

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Згідно із даними ДСНС, пожежа таки була і поширилася на площу майже 80 квадратних метрів. Боротьбаі з вогнем ускладнювалася сильним задимленням приміщень, наявністю легкозаймистих матеріалів і складністю конструкції технічного коридору.

На одеському стадіоні "Чорноморець" сталися вибух і загоряння

Фото: dumskaya.net

На одеському стадіоні "Чорноморець" сталися вибух і загоряння

Фото: dumskaya.net

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Запорізькій області сталася пожежа у багатоповерхівці через несправність електролічильників.

Місце
УкраїнаОдеса
Об'єкт
пожежа
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