На Одесщине снова сошел гигантский оползень: фото

Недалеко от города Южного Одесской области снова произошел масштабный оползень на расстоянии до 1 км от первого, который случился 7 июля.

Как сообщила пресс-служба областной ГСЧС, размер сдвига составляет около 100 м в длину и 10 м в ширину.

На место происшествия выезжали члены комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Лиманской районной государственной администрации и представители Главного управления ГСЧС в области.

Специалисты обследовали место сдвига и обсудили задачи по минимизации оползневых процессов.

Также отмечается, что пострадавших в результате опасных событий нет. Событие находится на контроле органов местного самоуправления и исполнительной власти.

Спасатели просят жителей и туристов во время отдыха в прибрежных зонах, на водных объектах у склонов обращать внимание на возможные оползневые процессы.

При появлении признаков сдвига нужно немедленно покидать это место и сообщать в органы государственной власти и службу спасения по телефону "101".

Как сообщал CityOboz, на известном украинском курорте позеленели пляжи.