На Львівщині виявили долину червонокнижних квітів

Ботаніки виявили в долині річки Дністер у Львівській області великий осередок рідкісних квітів - ірисів сибірських, які занесені до Червоної книги України.

Як повідомляє Zaxid.net, для збереження цього виду запропонували створити ботанічний заказник загальнодержавного значення "Долина ірисів" на 18 га поблизу села Надітичі.

Відповідну пропозицію висунули професора Львівського національного університету імені Івана Франка Роман Гладишевський і Лідія Тасенкевіч і подали на розгляд департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.

Також наголошується, що це найбільша з відомих в Україні місцевість з ірисами, там росте близько 3 тис. квітів.

Як повідомляв CityOboz, в Одесі з'явився український прапор із квітів.