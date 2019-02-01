На курорт за 2 часа: в Украине хотят запустить пассажирские перевозки на вертолетах

В Одесской области хотят реализовать инвестиционный проект "Воздушный экспресс", который предусматривает пассажирские перевозки на вертолетах.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации, предполагается, что воздушный транспорт мог бы курсировать между популярными курортами Затока, Буковель и Трускавец, а также большими городами.

Уточняется, что меморандум о сотрудничестве уже подписан между госадминистрацией и Международной транспортной сервисной группой ТВС.

"Дополнительный вид пассажирских перевозок, современный авиационный транспорт, оборудованные вертолетные площадки с искусственным или грунтовым покрытием на побережье Черного моря – все это даст еще один толчок к развитию туризма в Одесской области. Это инвестиции в регион и новые рабочие места, поэтому мы поддержали перспективу реализации такого проекта", – заявила зампредседателя Одесской ОГА Светлана Шаталова.

Пресс-служба Одесской ОГА

Согласно документу, планируется построить и оборудовать в Украине девять вертолетных портов для объединения городов благодаря регулярным перевозкам "Воздушный экспресс".

"Путь к Каролино-Бугазу из Киева займет 2 часа, из Винницы – 1 час 25 минут, из Черкасс – полтора часа. По замыслу инвесторов, перевозить пассажиров будут тяжелые вертолеты Boeing Vertol 107-II и Boeing 234 Chinook на 26 и 44 пассажирских мест. Они оборудованы всем необходимым: туалетной комнатой, буфетом, отделением для багажа, полочками для ручной клади", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также инициировали увеличение количества женских туалетов, чтобы сократить большие очереди в общественных местах.

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