"Мир великанов": в Киеве открылась выставка гигантских инсталляций

В Киеве в Печерском ландшафтном парке "Певческое поле" 15 июня открылась выставка цветов "Мир великанов".

Из 200 тысяч цветов дизайнеры создали невероятные гигантские инсталляции.

Посетителям выставки представлены цветочные предметы быта гигантского человека: от огромной палитры с красками до обуви и губной помады невиданного размера.

"Київзеленбуд"

"Київзеленбуд"

"Київзеленбуд"

"Київзеленбуд"

"Київзеленбуд"

Новости На Львовщине обнаружили долину краснокнижных цветов

Также гостей ждет:

самая длинная всесезонная тюбинг-горка - 70 м настоящей радости и адреналина для детей и взрослых;

праздничные мероприятия;

детский парк аттракционов;

первый и самый большой веревочный парк в центре Киева;

кинотеатр под открытым небом;

ярмарка хендмейда;

пикники.

В день открытия (15 июня) выставка будет работать с 12:00 до 21:00. В другие дни (с 16.06 по 15.07) посетить "Мир великанов" можно будет с 9:00 до 21:00.

Как сообщал CityOboz, в музеи Киева в июне можно сходить бесплатно.