"Світ велетнів": у Києві відкрилася виставка гігантських інсталяцій

У Києві в Печерському ландшафтному парку "Співоче поле" 15 червня відкрилася виставка квітів "Світ велетнів".
З 200 тисяч квітів дизайнери створили неймовірні гігантські інсталяції.
Відвідувачам виставки представлені квіткові предмети побуту гігантського людини: від величезної палітри з фарбами до взуття і губної помади небаченого розміру.
"Київзеленбуд"
"Київзеленбуд"
"Київзеленбуд"
"Київзеленбуд"
"Київзеленбуд"
Також гостей чекає:
найдовша всесезонна тюбинг-гірка - 70 м справжньої радості і адреналіну для дітей і дорослих;
святкові заходи;
дитячий парк атракціонів;
перший і найбільший мотузковий парк в центрі Києва;
кінотеатр під відкритим небом;
ярмарок хендмейд;
пікніки.
У день відкриття (15 червня) виставка буде працювати з 12:00 до 21:00. В інші дні (з 16.06 по 15.07) відвідати "Світ велетнів" можна буде з 9:00 до 21:00.
Як повідомляв CityOboz, в музеї Києва в червні можна сходити безкоштовно.