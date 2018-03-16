Мариупольцам рассказали, как выбрать семейного врача 

В Мариуполе с 1 апреля жители смогут выбрать семейного врача, терапевта и педиатра.

Для того, чтобы обслуживаться у медработника, нужно заключить с ним договор, сообщает местный сайт.

Узнать о враче можно на сайте "Медконтроль Мариуполь". На нем есть список всех семейных врачей и педиатров. Можно увидеть фотографию, узнать про образование и квалификацию медработника, а после старта реформы – узнать, сколько человек уже заключили с ним договор.

Выбирать лечащего врача мариупольцы смогут в любом районе города, независимо от места регистрации.

Зарплата врача также будет зависеть от количества пациентов. К примеру, если пациентов 2,5 тыс., зарплата медика может составлять 17-18 тыс. грн, а если буквально пара человек – он может получать только минималку.

Отметим, средняя нагрузка на семейных врачей – 2 тыс. человек. Пока врач не набрал 2 тыс. пациентов, он не имеет права отказываться от желающих у него лечиться, а брать ли пациентов сверх этого числа, он решает сам.

Как сообщал CityOboz, львовские врачи провели уникальную операцию.