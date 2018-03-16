Маріупольцям розповіли, як обрати сімейного лікаря

У Маріуполі з 1 квітня мешканці зможуть обирати сімейного лікаря, терапевта та педіатра.

Для того, щоб обслуговуватися у медпрацівника, потрібно укласти з ним договір, повідомляє місцевий сайт.

Дізнатися про лікаря можна на сайті "Медконтроль Маріуполь". На ньому є список всіх сімейних лікарів та педіатрів, можна побачити фотографію, подивитися освіту і кваліфікацію медпрацівника, а після старту реформи - дізнатися, скільки людей вже уклали з ним договір.

Вибирати лікаря маріупольці зможуть в будь-якому районі міста, незалежно від прописки.

Зарплата лікаря також буде залежати від кількості пацієнтів. Наприклад, якщо у лікаря 2,5 тисячі пацієнтів, його зарплата може складати 17-18 тис. грн, а якщо дуже мало - то він може отримувати тільки мінімалку.

Відзначимо, середнє навантаження на сімейних лікарів - 2 тис. людей. Поки лікар не набрав 2 тисячі пацієнтів, він не має права відмовлятися від бажаючих у нього лікуватися, а чи брати пацієнтів більше цього числа, він вирішує сам.

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