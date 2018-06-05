Львовянка получила высший орден короля Норвегии

В посольстве Норвегии в Киеве состоялось вручение королевского ордена Заслуг. Высшую награду получила переводчица из Львова Наталья Иваничук.

Как сообщается на странице посольства в Facebook, она стала первой украинкой, награжденной этим отличием.

Иваничук отметили за переводческую деятельность и значительный вклад в развитие норвежско-украинских культурных взаимоотношений.

Львовянка перевела 45 книг с норвежского на украинский, в частности это произведения Бьернстьерне Бьернсона, Кнута Гамсуна, Юстейна Гордера и других известных авторов.

Орден заслуг 1985 основал король Норвегии Олаф V. Этот орден стал эквивалентом высшей норвежской награды - ордена Святого Олафа, который за особые заслуги вручают только гражданам Норвегии. Орденом заслуг отмечают иностранцев и норвежцев, проживающих за пределами родины.

Ольга Грицик добавила на своей странице в Facebook, что такой орден имеет Ангела Меркель.

"Переводчица Наталья Иваничук - украинская мама муми-троллей, а также всего Гордера, того самого, который "Мир Софии" и "Оранжевая девочка", моей любимой укрверсии Леопольда Мазоха и многих других!" - написала она.

Как сообщал CityOboz, в Киеве наградили победителей фестиваля аматорского театра.