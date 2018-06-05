Львів'янка отримала найвищий орден короля Норвегії

У посольстві Норвегії в Києві відбулося вручення королівського ордена Заслуг. Вищу нагороду отримала перекладачка зі Львова Наталя Іваничук.

Як повідомляється на сторінці посольства в Facebook, вона стала першою українкою, нагородженої цією відзнакою.

Іваничук відзначили за перекладацьку діяльність і значний внесок в розвиток норвезько-українських культурних взаємин.

Львів'янка перевела 45 книг з норвезького на український, зокрема це твори Бйорнстьєрне Бйорнсона, Кнута Гамсуна, Юстейна Гордера та інших відомих авторів.

Орден заслуг 1985 заснував король Норвегії Олаф V. Цей орден став еквівалентом вищої норвезької нагороди - ордена Святого Олафа, який за особливі заслуги вручають тільки громадянам Норвегії. Орденом заслуг відзначають іноземців і норвежців, які проживають за межами батьківщини.

Ольга Грицик додала на своїй сторінці в Facebook, що такий орден має Ангела Меркель.

"Перекладачка Наталя Іваничук - українська мама мумі-тролів, а також всього Гордера, того самого, який Світ Софії "і" Помаранчева дівчинка", моєї улюбленої укрверсіі Леопольда Мазоха і багатьох інших!" - написала вона.

Як повідомляв CityOboz, в Києві нагородили переможців фестивалю аматорського театру.