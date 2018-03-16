Львовян заставят перекрасить фасады домов

Во Львове во время инвентаризации фасадов зданий было обнаружено более 1000 домов с лоскутной покраской.

Как сообщила директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Ирина Маруняк, проверка была проведена совместно с районными администрациями и управлением охраны исторической среды, передает Zaxid.net.

Собственникам помещений будет направлено предупреждение о приведении фасадов в соответствии с паспортом благоустройство.

"Мы провели инвентаризацию фасадов по лоскутному окрашиванию. На ее основе сделали базу данных. Соответственно, на сегодня 1322 дома с лоскутной покраской фасадов. Также мы проанализировали количество паспортов фасадов. Есть только 148 паспортов. Это 1,9% от общего количества фасадов", - отметила Маруняк.

По ее словам, больше всего домов, которые окрашены ненадлежащим образом в Галицком, Лычаковском и Сиховском районах. Это чаще всего связано с утеплением домов.

"Эту работу будем продолжать. Также проводим инвентаризацию наиболее критических фасадов, чтобы предусмотреть средства в бюджете города и сделать паспорта этих фасадов, чтобы потом можно было привести их в соответствие", - добавила чиновница.

Как писал CityOboz, во Львове открыли "умную" многоэтажку для айтишников.