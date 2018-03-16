Львів'ян змусять перефарбувати фасади будинків

У Львові під час інвентаризації фасадів будівель було виявлено більше 1000 будинків з клаптиковим фарбуванням.

Як повідомила директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Ірина Маруняк, перевірка була проведена спільно з районними адміністраціями та управлінням охорони історичного середовища, передає Zaxid.net.

Власникам приміщень буде направлено попередження про приведення фасадів відповідно до паспорта благоустрія.

"Ми провели інвентаризацію фасадів з клаптиковим фарбуванням. На її основі зробили базу даних. Відповідно, на сьогодні 1322 будинки з клаптиковом фарбуванням фасадів. Також ми проаналізували кількість паспортів фасадів. Є тільки 148 паспортів. Це 1,9% від загальної кількості фасадів", - зазначила Маруняк.

За її словами, найбільше будинків, які пофарбовані неналежним чином в Галицькому, Личаківському та Сихівському районах. Це найчастіше пов'язано з утепленням будинків.

"Цю роботу будемо продовжувати. Також проводимо інвентаризацію найбільш критичних фасадів, щоб передбачити кошти в бюджеті міста і зробити паспорти цих фасадів, щоб потім можна було привести їх у належний стан", - додала чиновниця.

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