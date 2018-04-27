Львов отметит День города насыщенной программой

В этом году исполняется 762 года со дня основания Львова. Празднование Дня города будет проходить три дня - с 4 по 6 мая.

Жителей и гостей города ждет насыщенная программа мероприятий, праздничные концерты, игры и много других развлечений.

"Нам важно создать качественную атмосферу, чтобы каждый житель почувствовал гордость и большую силу атмосферы Львова. В этом году мы открываем несколько новых художественных и культурных локаций, которые будут совсем по-другому представлены", - отметил заммэра Андрей Москаленко.

Программа празднования Дня города:

4 мая, пятница

11: 00-13: 00 - завтрак в Музее Соломии Крушельницкой (ул. Крушельницкой, 23)

12:00 - презентация детского комикса "Часы львовского часовщика" по мотивам произведений Маши Крыжановской (Детская библиотека № 42, ул. Патона 4/2)

13: 30-14: 30 - флешмоб-приглашение на празднование Дня Львова (Львовский аэропорт, ул Любинская, 168)

15:00 - Dovzhenko talks: дискуссия о Сыхове, презентация игры о Сыхове. (Центр Довженко, проспект Красной Калины, 81)

16:00 - Kraft beer & Vinil festival (FESTrepublik, ул. Старознесенская, 24-26)

17: 00-18: 00 - оркестры на улицах города: духовой оркестр Национальной Гвардии Украины, бандуристы школы искусств №5 (Сыхов) (Пл. Галицкая, пл. Рынок, пр. Свободы)

18: 00-22: 00 - презентация музыкального проекта по произведениям Богдана Веселовского: Мария Копитчак и "Оркестра чувств". Группа KURBASY с проектом "Песни Ивасюка" (улица Курбаса)

5 мая, суббота

11:00 - завтрак в Доме Франко (Литературно-мемориальный музей Ивана Франко)

12:00 – Барбекю-фест (Дворик Дворца искусств, ул. Коперника, 17)

12:00 - Городской пикник (парк Ивана Франко)

13: 00-14: 00 – городское шествие по центральной части города (проспект Свободы, площадь Рынок)

14: 00-16: 00 - оркестры на улицах города, выступления участников фестиваля "Королевский Лев" (Пл. Галицкая, пл. Рынок, пр. Свободы)

15: 00-22: 00 - праздничная сцена (Площадь Рынок)

15: 00-21: 00 - день города на Левандовке. Акробатические, танцевальные, хореографические, музыкальные и театральные выступления (Народный дом Левандовки, ул. Широкая, 1)

16:00 - музыкальный праздник от "Радио Сковорода" (Сцена перед львовской оперой)

16:00 - Kraft beer & Vinil festival (FESTrepublik, ул. Старознесенская, 24-26)

17: 00-19: 00 - дискуссия и мастер-классы в дворике Первого театра. Продажа львовского кофе и сладостей (Дворик Первого театра, ул. Гнатюка, 11)

18: 00-20: 00 - открытие фестиваля духовых оркестров "Королевский лев" (площадь перед Центром Довженко, ул. Красной Калины, 81)

6 мая, воскресенье

11: 00-12: 30 - завтрак в Музее Олексы Новакивского (Музей Олексы Новакивского)

11:00 - храмовый праздник в Церкви св. Юра (Собор св. Юра)

12:00 – барбекю-фест (Дворик Дворца искусств, ул. Коперника, 17)

12:00 - городской пикник (Парк Ивана Франко)

13:30 - оркестры на улицах города, выступления участников фестиваля "Королевский Лев" (Пл. Галицкая, пл. Рынок, пр. Свободы)

15: 00-21: 00 - гала-концерт фестиваля духовых оркестров "Королевский Лев" (площадь перед Центром Довженко, ул. Красной Калины, 81)

16:00 - Kraft beer & Vinil festival (FESTrepublik, ул. Старознесенская, 24-26)

19: 00-22: 00 - сцена на рынке, музыкальная программа от оркестра INSO-Lviv (площадь Рынок)

На CityOboz вы можете также посмотреть потрясающие снимки Львова.