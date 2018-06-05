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Купатися не варто: які пляжі Києва назвали небезпечними для здоров'я

1.1тЧитати новину російською

Купальний сезон в Києві офіційно відкрили 1 червня. Але вже зараз комунальне підприємство "Плесо" не рекомендує купатися на трьох з підготовлених пляжів.

Згідно з інформацією на сайті КП, не варто купатися на пляжах "Пуща-Водиця", "Чорторий" і "Тельбин". У цих місцях вивішений "жовтий прапор", який попереджає про обмеження.

Статус міських пляжів Києва

Скріншот: pleso.org

На пляжах з "зеленим прапором" купатися безпечно. За даними "Плесо", дозволені місця - це пляжі "Дитячий", "Венеція", "Молодіжний", "Золотий", "Предмістна Слобідка", "Центральний", "Вербне", "Райдуга" і "Веселка".

У воді біля пляжів, де вивішений "червоний прапор", купатися взагалі заборонено.

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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в кінці травня в Києві в воді біля п'яти пляжів виявили підвищений вміст лактозопозитивної кишкової палички. Серед них були зони пляжів "Тельбин", "Пуща-Водиця" та "Чорторий".

Тема
Kyiv.City
Місце
УкраїнаКиїв
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