Кот из Одессы покорил сердца горожан: видео

В Одессе на Екатерининской площади появился кот, который покорил сердца горожан. Так, четырехлапый стал питомцем владелиц и продавщиц сразу семи здешних магазинов, в которых его ждут на завтрак, обед и ужин.

Животное получило сразу несколько имен, пишет "ТСН".

Скриншот из видео

Ровно в десять кот приходит к дверям сувенирной лавки, где его уже ждет завтрак. В хендмейд-магазине зверька называют Фунтиком, красавцем, толстунчиком и рыбкой. Сувениры, со слов продавщицы, с появлением полосатого гостя продаются в раз быстрее.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Далее кот идет в соседний магазин, где его также ждет еда.

"Мы его называем Левчиком, и он у нас как-то так приживается понемногу", - говорит сотрудница лавки.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Спустя полчаса Левчик-Фунтик уже в художественной галерее – и снова под новым именем.

"Ну, по-моему, какой он Фунтик – он же Джемаль. Для меня он Джемаль", - говорит хозяйка галереи Диана.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Кроме книжного магазина, сувенирки и артсалона, у владельца семи имен есть еще фаст-фуд, два гастронома и бабушка в одесском дворике.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на Кинбурнской косе под Николаевом дельфины играются с туристами, посетившими пляж. В сети разместили ролик, на котором видно, как дельфин подплыл к туристу, который держал в руках камеру. При чем выплыл на самую мель, а потом быстро "пробежал" по дну в обратном направлении.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!