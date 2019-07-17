Головна Новини
Мова Язык
Кияни МедОбоз

/ Новини

Кіт з Одеси підкорив серця городян: відео

4.9т Читати матеріал російською

В Одесі на Катерининській площі з'явився кіт, який підкорив серця городян. Так, чотирилапий став улюбленцем власниць відразу семи тутешніх магазинів, в яких його чекають на сніданок, обід і вечерю.

Тварина отримала відразу кілька імен, пише "ТСН".

Кіт з Одеси підкорив серця городян: відео

Скріншот з відео

Новини
"Сморід, черви, гадюки і миші": популярний курорт України потонув у смітті. Відеофакт

Рівно о десятій кіт приходить до дверей сувенірної лавки, де його вже чекає сніданок. У хендмейд-магазині звірка називають Фунтиком, красенем, товстунчиком і рибкою. Сувеніри, зі слів продавщиці, з появою смугастого гостя продаються в раз швидше.

Кіт з Одеси підкорив серця городян: відео

Скріншот з відео

Кіт з Одеси підкорив серця городян: відео

Скріншот з відео

Далі кіт йде в сусідній магазин, де його також чекає їжа.

"Ми його називаємо Левчик, і він у нас якось так приживається потроху", - говорить співробітниця закладу.

Кіт з Одеси підкорив серця городян: відео

Скріншот з відео

Кіт з Одеси підкорив серця городян: відео

Скріншот з відео

Через півгодини Левчик-Фунтик вже в художній галереї – і знову під новим ім'ям.

"Ну, по-моєму, який він Фунтик – він же Джемаль. Для мене він Джемаль", - говорить господиня галереї Діана.

Кіт з Одеси підкорив серця городян: відео

Скріншот з відео

Кіт з Одеси підкорив серця городян: відео

Скріншот з відео

Крім книгарні, сувенірки і артсалону, у власника семи імен є ще фаст-фуд, два гастрономи і бабуся в одеському дворику.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на Кінбурнській косі під Миколаєвом дельфіни граються з туристами, які відвідали пляж. В мережі розмістили ролик, на якому видно, як дельфін підплив до туриста, який тримав в руках камеру. При чому виплив на саму мілину, а потім швидко "пробіг" по дну в зворотному напрямку.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Тема
Odesa.City
Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
4
Смішно
12
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel