Кіт з Одеси підкорив серця городян: відео

В Одесі на Катерининській площі з'явився кіт, який підкорив серця городян. Так, чотирилапий став улюбленцем власниць відразу семи тутешніх магазинів, в яких його чекають на сніданок, обід і вечерю.

Тварина отримала відразу кілька імен, пише "ТСН".

Скріншот з відео

Рівно о десятій кіт приходить до дверей сувенірної лавки, де його вже чекає сніданок. У хендмейд-магазині звірка називають Фунтиком, красенем, товстунчиком і рибкою. Сувеніри, зі слів продавщиці, з появою смугастого гостя продаються в раз швидше.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Далі кіт йде в сусідній магазин, де його також чекає їжа.

"Ми його називаємо Левчик, і він у нас якось так приживається потроху", - говорить співробітниця закладу.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Через півгодини Левчик-Фунтик вже в художній галереї – і знову під новим ім'ям.

"Ну, по-моєму, який він Фунтик – він же Джемаль. Для мене він Джемаль", - говорить господиня галереї Діана.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Крім книгарні, сувенірки і артсалону, у власника семи імен є ще фаст-фуд, два гастрономи і бабуся в одеському дворику.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на Кінбурнській косі під Миколаєвом дельфіни граються з туристами, які відвідали пляж. В мережі розмістили ролик, на якому видно, як дельфін підплив до туриста, який тримав в руках камеру. При чому виплив на саму мілину, а потім швидко "пробіг" по дну в зворотному напрямку.

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