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Дельфины мило поиграли с туристами под Николаевом: момент попал на видео

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На Кинбурнской косе под Николаевом дельфины играются с туристами, посетившими пляж.

Соответствующее видео заснял один из отдыхающих, который заявил, что никогда подобного не видел (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Дельфины развлекают туристов

Дельфины развлекают туристов

На ролике дельфин подплыл к туристу, который держал в руках камеру. При чем выплыл на самую мель, а потом быстро "пробежал" по дну в обратном направлении. Было заметно, что млекопитающее радуется людям. Автор видео даже сказал, что в этом месте "дельфины ходят".

Дельфин подплыл к туристам

Дельфин подплыл к туристам

Кадр из видео

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А чуть дальше по берегу другая группа этих созданий развлекала отдыхающих. Издали слышно, как они радуются неожиданному гостю возле пляжа.

В сети ролик сразу стал популярным, хотя некоторые пользователи заметили, что гнался дельфин за наживкой. "Уникальное место! Нам просто повезло с ним, но почему-то пользуемся возможностью отдохнуть там редко", "Обожаю это место", "Если на крупном экране посмотреть, то видна приманка/наживка, за которой дельфин гнался. И парадокс, как вовремя смартфон оказался у человека снимающего видео. Дельфин прекрасен", – написали в комментариях.

Дельфины мило поиграли с туристами под Николаевом: момент попал на видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жителей и туристов в Одессе попросили воздержаться от купания в море, потому что вода не соответствовала нормам.

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Место
УкраинаНиколаев
Теги
туризмпутешествия по Украинепутешествия видео
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