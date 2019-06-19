Дельфины мило поиграли с туристами под Николаевом: момент попал на видео

На Кинбурнской косе под Николаевом дельфины играются с туристами, посетившими пляж.

Соответствующее видео заснял один из отдыхающих, который заявил, что никогда подобного не видел (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Дельфины развлекают туристов

На ролике дельфин подплыл к туристу, который держал в руках камеру. При чем выплыл на самую мель, а потом быстро "пробежал" по дну в обратном направлении. Было заметно, что млекопитающее радуется людям. Автор видео даже сказал, что в этом месте "дельфины ходят".

Дельфин подплыл к туристам Кадр из видео

А чуть дальше по берегу другая группа этих созданий развлекала отдыхающих. Издали слышно, как они радуются неожиданному гостю возле пляжа.

В сети ролик сразу стал популярным, хотя некоторые пользователи заметили, что гнался дельфин за наживкой. "Уникальное место! Нам просто повезло с ним, но почему-то пользуемся возможностью отдохнуть там редко", "Обожаю это место", "Если на крупном экране посмотреть, то видна приманка/наживка, за которой дельфин гнался. И парадокс, как вовремя смартфон оказался у человека снимающего видео. Дельфин прекрасен", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жителей и туристов в Одессе попросили воздержаться от купания в море, потому что вода не соответствовала нормам.

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