Киевлянка открыла шоурум черных вещей

В Киеве открылся онлайн-шоурум исключительно черных вещей My name is drama queen.

Как сообщает БЖ, в ассортименте – одежда, аксессуары, обувь и декор для дома.

Магазин пока работает в соцсетях Instagram и Facebook, но в дальнейшем планируют открытие физической точки.

"Мы хотим облегчить жизнь тем, кто понимает и уважает всю универсальность и красоту черного цвета. Больше не нужно будет ходить по 10 магазинам, чтобы выбрать одно платье на вечер", – отметила соосновательница шоурума Стефания Юрченко.

В шоуруме представлены украинские товары, но в дальнейшем будут и иностранные бренды.

В магазине уже можно найти пальто Lener Cordier, пледы Woolkrafts, кожаные сумки и кошельки AVITOO. Скоро появятся трендовые панно от Bahroma Home.

