Киянка відкрила шоурум чорних речей

У Києві відкрився онлайн-шоурум виключно чорних речей My name is drama queen.
В асортименті - одяг, аксесуари, взуття і декор для дому.
Магазин поки працює в соцмережах Instagram і Facebook, але в подальшому планують відкриття фізичної точки.
"Ми хочемо полегшити життя тим, хто розуміє і поважає всю універсальність і красу чорного кольору. Більше не потрібно буде ходити по 10 магазина[, щоб jбрати одну сукню на вечір", - зазначила співзасновниця шоурума Стефанія Юрченко.
У шоурумі представлені українські товари, але в подальшому будуть і іноземні бренди.
У магазині вже можна знайти пальто Lener Cordier, пледи Woolkrafts, шкіряні сумки і гаманці AVITOO. Скоро з'являться трендові панно від Bahroma Home.
Як повідомляв CityOboz, в Києві закривається галерея українського дизайну Gallery48.
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