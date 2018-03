Киянка відкрила шоурум чорних речей

У Києві відкрився онлайн-шоурум виключно чорних речей My name is drama queen.

В асортименті - одяг, аксесуари, взуття і декор для дому.

Магазин поки працює в соцмережах Instagram і Facebook, але в подальшому планують відкриття фізичної точки.

"Ми хочемо полегшити життя тим, хто розуміє і поважає всю універсальність і красу чорного кольору. Більше не потрібно буде ходити по 10 магазина[, щоб jбрати одну сукню на вечір", - зазначила співзасновниця шоурума Стефанія Юрченко.

У шоурумі представлені українські товари, але в подальшому будуть і іноземні бренди.

У магазині вже можна знайти пальто Lener Cordier, пледи Woolkrafts, шкіряні сумки і гаманці AVITOO. Скоро з'являться трендові панно від Bahroma Home.

Як повідомляв CityOboz, в Києві закривається галерея українського дизайну Gallery48.