Киевлянин собрал коллекцию таксофонов

Киевлянин Дмитрий Басецкий собрал в своем гараже коллекцию старых таксофонов.

Все аппараты находятся в рабочем состоянии, самому старшему из них – полсотни лет, передает "Сегодня".

По словам коллекционера, первый экспонат он нашел возле станции метро "Черниговская".

В гараже, который служит также мастерской, мужчина восстанавливает каждую модель.

Таксофоны можно подключить к обычной телефонной линии дома и звонить.

В глубине гаража, за полками с домашними телефонами, спрятался самый старший – уличный, ему уже лет 50. В советское время именно такие стояли во многих городах страны, были неотъемлемой частью уличного пейзажа.

У Дмитрия Басецкого нет ни одной таксофонной будки, только аппараты, все получил легально. Один из них он купил в "Укртелекоме".

"Герметично закрыт, чтобы какие-то искры не вызвали взрыв газа", – объясняет киевлянин.

Свою коллекцию Басецкий считает небольшой, хочет пополнить иностранными экспонатами, возможно, из Англии, или из Америки.